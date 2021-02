Value und Growth Investing

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird in einem ausgeglichenen Verhältnis von Value und Growth Aktien investiert.



Die Value Unternehmen werden nach verschiedenen fundamentalen Kriterien ausgesucht:

-Marktposition

-konstantes Umsatz-/ Gewinnwachstum

-hoher EPS

-PEG unter 1

-geringes KGV

-hohe Eigenkapitalquote

-gute Zukunftsaussichten





Die Growth Unternehmen werden in Anlehnung an die berühmte CANSLIM-Methode von William O'Neil ausgewählt. Hierbei sind folgende Fundamentaldaten beim Kauf einer Aktie entscheidend:



- hohe oder sehr stark anziehende Quartalsgewinne u. Umsätze

- hohe jährliche Gewinnzuwächse

- innovative Unternehmen mit neuen Produkten / neuen Technologien

- führendes Unternehmen in der jeweiligen Branche

- Interesse von institutionellen Investoren





Die Haltedauer sollte sich der aktuellen Martphase anpassen, soll insgesamt jedoch eher mittelfristig sein.

In diesem Wikifolio sollen vor allem Aktien aus den USA und Europa gehandelt werden. Einzelinvestments in andere Regionen sind aber nicht ausgeschlossen. Es werden keine Hebelprodukte gehandelt

