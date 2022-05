Beste ETFs Mix

Bei diesem Wikifolio soll nur in ETFs investiert werden. Dadurch ergibt sich eine sehr große Diversifikation. Dies reduziert einerseits das Anlagerisiko. Andererseits beschränkt diese sehr breite Basis allerdings auch das Kurspotential. Es sollen nur ETFs aufgenommen werden, die eine insgesamt gute Performance aufweisen. Außerdem muß mir das Thema des ETFs inhaltlich sinnvoll erscheinen und es dürfen mir in der Beschreibung der Anlagestrategie und dem Portfolio keine, meines Erachtens, negativen Aspekte oder deutlichen Warnhinweise auffallen. Die einzelnen ETFs sollen mittel- bis langfristig und in angepaßten Gewichtungen im Wikifolio verbleiben.