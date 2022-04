Fundamental_Unterbewertet

Ziel ist es Unternehmen zu finden, welche im Vergleich zu Ihrem aktuell gehandelten Preis an der Börse eine deutliche Diskrepanz zu Ihrem fairen inneren Wert haben. Jede Aktie wird mit einer hohen Sicherheitsmarge zum aktuellen Börsenwert gekauft. Qualität steht an erster Stelle. Wenn eine Aktie gemäß meinen Erfahrungswerten nicht fundamental "perfekt" ist, wird sich auch nicht in das Wikifolio genommen, unabhängig von der Höhe der Unterbewertung. Qualität ist vor allem bei Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil und starken Bilanzen erkennbar. Das Management soll durch hohe Aktienrückkaufprogramme bei gleichzeitiger günstiger Bewertung der Aktie positiv in Erscheinung treten. Es wird stark selektiv ausgewählt, analysiert und überwacht, so dass eine Diversifizierung auf maximal 12 Aktien mit einem langen Anlagehorizont möglich ist. Aktien können verkauft werden, falls sie ihren fairen inneren Wert übersteigen oder sich ihre Daten fundamental verschlechtert haben. Die Aktien stammen in aller Regel aus den USA oder Deutschland. Die Strategie des Wikifolios orientiert sich stark am Investmentstill von Warren Buffett und Charlie Munger.