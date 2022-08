GordoInvest Multi Strategy

Die richtige Mischung macht's. Dieses Wikifolio verfolgt einen Mix aus verschiedenen Anlagestrategien. Value Investing, Dividendenstrategie, special Situations, Events und Momentum. Das bedeutet, wir investieren in unterbewertete Gesellschaften, erzeugen einen konstanten cash flow durch Dividenden und nutzen spezielle Situationen/Momente zum Kauf aus. Wir legen sowohl lang- als auch kurzfristig an. Zudem nutzen wir Optionsscheine für Trades in Rohstoffe, Währungen und Indizes.