Krypto-Gold-Wertspeicher

In diesem Wikifolio sollen vornehmlich Kryptos in Form von ETP/ETN gehandelt werden. Als Ergänzung kommen Aktien insbesondere der Blockchain-Technologie und Edelmetalle zum Zuge. 'Wer Gold besitzt, bestimmt die Regeln'. Dies gilt auch für den Krypto-Markt. Große Spieler und (Zentral)banken haben ihre eigenen Vorstellungen über 'alternatives Geld'. Deshalb bringt eine ausgefeilte Fundamentalanalyse wenig. Der Ein- und Ausstieg in alle Positionen soll daher im Wesentlichen aufgrund von technischen und Sentiment-Analysen erfolgen.