Handelsidee

Das Portfolio "02 GESUNDHEIT" hat im Vergleich zum Haupt-Portfolio "01 DIVERSIFICATION" seinen Schwerpunkt auf Innovativen Firmen aus dem Gesundheitsbereich. Hier geht es vor allem um die Themen Genetik, RNA, mRNA und neuartige Krebs-Screening Methoden. Auch dieses Portfolio legt in dem gesetzten Themenschwerpunkt Wert auf eine möglichst große Diversifizierung der Titel im Hinblick auf Volatilität, Herkunftsland und Einstiegszeitpunkt. Aus meiner Sicht ist die Innovationskraft in diesem Bereich enorm hoch. Die Technik und die Methoden sind teilweise stark veraltet. In den letzten Jahren hat es einen enormen Innovationssprung in der Genetik und dem Krebs-Screenings gegeben, dieser wird sich in den nächsten Jahren in der Praxis widerspiegeln. mehr anzeigen