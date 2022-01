Apollo - Alpha Trend Strategy XR

Handelsidee

Die Anlagestrategie orientiert sich an makroökonomischen Fundamentaldaten, Trends sowie fundamental unterbewerteten Aktien. Auf dieser Weise werden für das aktuelle Umfeld geeignete Anlageklassen über- bzw. untergewichtet. Innerhalb der Anlageklassen werden Einzelwerte ausgewählt, die idealerweise stark unterbewertet sind und ein gutes Geschäftsmodell aufweisen. Zusätzlich wird darauf geachtet, dass die Unternehmen einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten und innerhalb ihrer Geschäftslogik einen Fokus auf ökologische Faktoren legen.



Der Fonds wird Aktien grundätzlich ggü. anderen Anlageklassen übergewichten, hier jedoch nach Marktlage den Schwerpunkt entweder auf zyklische bzw. nicht zyklische Unternehmen legen. Zusätzlich investiert der Fonds global in Einzeltitel.



Das Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite zu maximieren. Dabei wird eine hohe Volatilität in Kauf genommen. Der minimale Anlagezeitraum liegt bei fünf Jahren.