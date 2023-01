stockrocker

„Jede Branche oder Region hat ihre Zeit.“ Hieraus entwickelt und abgeleitet, bilde ich mein big picture mittels Aktien und Aktien-ETF´s ab. Aktien wähle ich nach Innovationsfähigkeit/- stärke aus in Abhängigkeit vom aktuellen Stand im Wirtschaftszyklus. Der Schwerpunkt befindet sich in den Branchen Technologie, Energie und Pharma. Die Haltedauer ist in der Regel kurz- bis mittelfristig, der Ausstieg erfolgt in der Regel markttechnisch. Die Haltedauer eines ETF läuft so lange, wie ich überzeugt bin, dass der jeweilige Markt wächst. Der Ausstieg erfolgt in der Regel markttechnisch.