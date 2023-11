Artificial Intelligence - AI

Künstliche Intelligenz (KI) wird seit Jahrzehnten im Rahmen von Hype-Zyklen diskutiert, aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Wie zuvor das Internet und das Mobiltelefon ist KI heute wohl eine der disruptivsten Kräfte. Sie wird sich in den nächsten Jahren zu einer 3-Billionen-Dollar-Industrie entwickeln und hat praktisch jeden Sektor im Sturm erobert. Da generative KI-Tools technisch nicht versierte Benutzer dabei unterstützen, Texte oder Bilder mit minimalem Schulungsaufwand zu erstellen, wird erwartet, dass sich die Anwendbarkeit solcher Tools auf ein breites Spektrum von Geschäftsfunktionen, Branchen und Sektoren erstreckt, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Verteidigung, Kundenservice und Finanzwesen. Angesichts der zunehmenden Anwendungsfälle glaube ich, dass KI eines der wichtigsten Anlagethemen für das nächste Jahrzehnt ist. Eine Reihe von KI-Helfern, Programmierern, Assistenten und Innovatoren scheint sich zusammenzuschließen, um die wirtschaftliche Effizienz drastisch zu verbessern. Doch wer wird aus dieser digitalen Truppe hervorstechen und von entsprechenden Technologien profitieren? Ich kombiniere Erkenntnisse aus der Wirtschaftsliteratur zu disruptiven Innovationen und eine Bottom-up-Analyse, die auf der Arbeit von Morgan Stanley & Co. Research basiert, um ein Portfolio von 24 Unternehmen anzubieten die in diesem Bereich am meisten Potential haben.