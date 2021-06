Handelsidee

In dem Best Global Shares Wikifolio soll nur in qualitativ hochwertige Markenaktien investiert werden. Um eine möglichst breite Diversifikation zu erreichen, werden im Depot bis zu 20 Aktien parallel gehalten, mit dem Ziel eine möglichst breite Streuung über verschiedenste Branchen und Länder zu erreichen.



Es wird nur in Werte investiert, welche einen langfristig steigenden Trend haben und gute fundamentale Daten aufweisen. Die Qualität der Fundamentaldaten wird anhand mehrerer Bewertungsmodelle analysiert und regelmäßig aktualisiert. Vorzugsweise sollen Blue-Chip- und Mid-Cap-Aktien gehandelt werden. Darüber hinaus soll auch immer ein Teil des Depots in konjunkturunabhängige Werte investiert werden.



Die Auswahl der Aktienwerte, sowie die entsprechende Diversifikation sollen zu einem konstanten Wachstum bei einem möglichst schwankungsarmen Depot führen. Ziel ist es qualitativ hochwertige Aktien nur in ihren starken Phasen im Depot zu haben.



Um die Ein- und Ausstiege in die Trades besser zu timen, wird sich die Saisonalität von Aktien und dem Indexmarkt zu Nutze gemacht. Dies bedeutet auch, dass gerade in den schwächeren Sommermonaten die Cashquote höher als das investierte Volumen sein kann. Weiterhin wird aus einem Trade frei gewordenes Kapital nicht zwingend sofort wieder reinvestiert. Oftmals ist es sinnvoller, dass passende nächste Handelsfenster abzuwarten um einen günstigen Einstieg zu ermöglichen.



Alle Entscheidungen erfolgen nach einem fest aufgestellten Regelwerk und werden aktiv gemanaged. Das Regelwerk für diese Strategie wurde von mir selbst erarbeitet und im Backtesting geprüft und wird fortlaufend weiter optimiert.



Die Haltedauer ist kurz- bis mittelfristig ausgerichtet.



Anfangs werden alle Trades beim Kauf ähnlich gewichtet. Im Laufe der Zeit kann sich die Gewichtung der Einzelwerte jedoch voneinander unterscheiden. Dies wird nicht sofort regelmäßig korrigiert. Geplant ist jedoch, bei großen Unterschieden ein Rebalancing durchzuführen.

