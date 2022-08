In B-Grotwh werden nur Aktien und keine Zertifikate gehandelt. Ziel es ist mit einem soliden Risikomanagement und klar Stop's die Verluste zu minimieren. Gehandlet werden Langzeit Widerstände, bei Werten die eine schwache Phase hinter sich haben. Analytisch wird zu klassichen Kennzahlen wie PEG, PER etc. sowie der technischen Analyse gegriffen.