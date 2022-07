Home of Dividend Investing

Mit meinem Portfolio möchte ich langfristig stetiges Wachstum erzielen und setze dabei auf bekannte Traditionswerte die auf eine lange Dividendenhistorie zurückschauen können oder auf die, die meiner Meinung nach auf dem Weg dort hin sind (mit Fokus auf US Titel). Mit dem Ansatz Buy&Hold&Check bringe ich Ruhe in das Depot und stocke einzelne Titel in günstigen Marktphasen auf. Die Gewichtung der Titel sollte möglichst gleich bleiben (Rebalancing je nach Entwicklung). Das Portfolio soll immer zu mindest 90% investiert sein, 10% bleiben zur Aufstockung offen. Zum Start teile ich die Orders in Tranchen auf um einen vsl. guten Schnitt zu erhalten.