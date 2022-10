Trade all over the World

Mitunter kurz- bis mittelfristige Trading- und Investmentideen werden umgesetzt, die Haltedauer kann von wenigen Tagen bis hin zu einigen Monaten betragen, eher in Ausnahmefällen auch darüber hinaus. Für die unmittelbare Titelauswahl wird in erster Linie die Charttechnik herangezogen ohne aber die Fundamentaldaten außer acht zu lassen. Der Positionsaufbau erfolgt überwiegend in mehreren Tranchen, ebenso wie auch in verschiedenen Geschwindigkeiten, da qualitativ starke Unternehmen preferiert werden, werden zumeist keine SL Kurse definiert, ggf. fallende Kurse eher zur Kursglättung im Zuge von Nachkäufen - wenn sinnvoll - genutzt. Je nach Marktumfeld werden in positiv laufende Positionen Stops eingezogen um Gewinne zu sichern, in einem rundum positiven Umfeld sicherlich mit höheren Abständen, als dies in bärishen Märkten der Fall ist.