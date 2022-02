Market Breath

Handelsidee

Die Grundlage bildet eine der Marktsituation angepasste Positionierung in Aktien und ETFs. Der Fokus liegt auf wertstabilen und chancenreichen Nebenwerten sowie Zukunftstechnologien und Trends. Die Positionen sollen tendenziell mittel- bis langfristig gehalten werden. Es können aber auch kurzfristige Trades dabei sein.

In schwierigen Marktphasen soll das Portfolio vorrangig durch Absicherungspositionen und kurzfristiges Trading vor Verlusten geschützt werden. Mit einem gut diversifizierten und flexibel ausgerichteten Portfolio auf der Long-Seite und kurzfristigen Trades auf der Short-Seite haben wir die besten Chancen, den Markt auch in schwierigen Phasen langfristig zu schlagen. mehr anzeigen