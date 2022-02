buntemischung

Handelsidee

In diesem Wikifolio sind Aktien die ich längerfristig beobachte.

Aktien die ich interessant finde und in die ich investiere wenn ich wieder flüssig bin .

Auch hier geht es wieder um einen langfristigen Anlagehorizont .

Persönlich mag ich keine Sparpläne und investiere unabhänig vom Preis immer die gleiche Summe und lass es dann laufen.

Viele Anleger oder Anfänger haben gerade jetzt etwas angst einzusteigen oder machen gar Panikverkäufe.

Ich sehe es als Chance, in einige Sektoren günstig ein zu steigen.

Ich halte meine Investments immer und trenne mich äüßerst selten von einer Aktie/Fond .

Noch viel weniger , wenn der Preis sinkt.

Die richtige Zeit ist immer JETZT









