Chartanalytics

Die technische Analyse ist grundsätzlicher Bestandteil und in der Regel werden alle Investitionen durch ein hartes Regelwerk geprüft und ausgewählt. Dabei kommt in der Regel der Elliot-Wellen-Ansatz zum Einsatz und fließt bei den Entscheidungen mit ein. Das Anlagenhorizont soll in der Regel eine gleichmäßige Verteilung von Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikaten und Hebelprodukten erzielen. Bei den entsprechenden Positionen kann es sich um Long- als auch Short-Positionen handeln und die Positionen sollen überwiegend langfristig gehalten werden. Ein größerer Verlust ist nie abzuwenden und kann daher auch unerwartet eintreten.