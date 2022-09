Copper is the New Oil

Kupfer wird mittel- bis langfristig deutlich an Bedeutung gewonnen. Aufgrund massiver Investitionen in grüne Technologien und aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung wird Kupfer sehr stark an Bedeutung gewinnen. Alleine der Umstieg auf Elektroautos wird die Nachfrage nach Kupfer massiv erhöhen. Die Substitution ist in vielen Bereichen nicht möglich. Das Angebot ist hingegen knapp. Bestehende Minen erreichen niedrigere Konzentrationen und generieren weniger Kupfer. Neue Lagerstätten wurden in den letzten Jahren kaum gefunden, die Investitionen in eine neue Mine sind extrem hoch und die regulatorischen Anforderungen enorm. Zudem dauert es oft 10+ Jahre, um eine bestätigte Lagerstätte in Produktion zu bringen.