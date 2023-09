DBL Unending Heavenly Spheres

Unendliche himmlische Sphären. Ok, ganz so krass wirds wahrscheinlich nicht, aber dieses Wikifolio soll etwa 50-100 Aktien der in meinen Augen besten Aktien der Welt zusammenstellen. Dabei achte ich auch Qualität und stetiges Wachstum, hohe Margen, wenig Verschuldung, bekannte Marken oder auch durch wirtschaftliche und natürliche Umstände wachsende Unternehmen mit Zukunftsperspektive. Große Wechsel werden hier wohl nicht stattfinden. Die Idee für dieses Wikifolio entstand in meinem Dänemarkurlaub 2023: Die EU plante gerade den Neobrokern das Leben schwer zu machen. Da ich für meine private Altersvorsorge etwa 30 Sparpläne habe und diese wohl nicht mehr zu den geplanten Gebühren ausführen kann, erstellte ich dieses Wikifolio, um weiter in die gleichen (und weitere!) Aktien investieren zu können! Macht gerne mit!