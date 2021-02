Dividenden und Ausschuettungen

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Hallo und viele Grüße, heute gab es eine Dividende von: NORTHLAND POWER INC. (CA6665111002) Kapitalmaßnahme: Dividende Datum der Durchführung: 25.02.2021 03:07 Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,07 Netto-Dividende/Stück: EUR 0,06 Stück: 319,00 Änderung Cash: EUR 17,86 Die Dividende wurde diesmal fast komplett reinvestiert, je 1x: https://www.wikifolio.com/de/de/s/ie00bj5jp105?wikifolio=wf00divaus IE00BJ5JP105 Quote Kauf am 25.02.2021 um 13:33 Uhr für 3,603 € https://www.wikifolio.com/de/de/s/ca8934631091?wikifolio=wf00divaus CA8934631091 Quote Kauf am 25.02.2021 um 13:32 Uhr, für 13,495 € Momentane Barmittel: Cash 1,607 €