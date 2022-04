Diversification Matters

Dieses Aktien - Portfolio soll in ein breites Spektrum an langfristig aussichtsreichen Wachstums und Value- Unternehmen investieren. Der Anlageschwerpunkt wird sich hauptsächlich in Europa und der USA befinden, da hier meiner Meinung nach die sichersten und profitabelsten Investments liegen. Investiert werden soll hier in fair bewertete Standardwerte aus dem Value und High-Growth-Bereich, die das Potential haben den Markt langfristig zu übertreffen. Als Vergleichswert ziehe ich hier den S&P 500 heran. Natürlich werde ich versuchen den optimalen Zeitpunkt zu timen, aber da es sich hier um ein langfristig orientiertes Portfolio mit einer Anlagestrategie von mindesten 5 Jahren handelt, ist dies zu vernachlässigen. Um den "fairen Wert" eines Unternehmens zu schätzen, analysiere ich die Bilanzkennziffern, aber beachte vor allem auch die langfristige Wachstumschance und die derzeitige Marktposition. Alles in allem handelt es sich hier um ein diversifiziertes Portfolio mit voraussichtlich 20-30 Einzeltiteln. Der Anlagehorizont beläuft sich auf mindestens 5 Jahre. Die Investitionsquote soll fast immer komplett ausgereizt sein. Verkauft werden Titel nur, wenn sich der Investmentcase drastisch ändert.