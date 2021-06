Aerospace Drones and Automation

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in folgende Segmente investiert werden:

• Aerospace and Defense

• Enabling Technologies

• Aerial Drones

• Autonomous Tech & Robotics

Dieses Wikifolio soll mindestens 20 Positionen beinhalten und eine Position soll nicht größer als 15% sein. Es wird NICHT mit Hebelprodukten gehandelt.