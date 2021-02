gebert solactive

Handelsidee

Das Wikifolio soll den Solactive Gebert-Börsenindikator AR Index nachbilden und reinvestiert die Dividenden in den Wikifolio. Er setzt somit den gebert Indikator und eine Auswahl nach Momentum auf den hdax um.

Starke Rückgänge des Index selbst sollen durch eine regelmäßige Analyse des Momentum des Indexes selbst analysiert wereen. Der Geldbetrag soll dann in Anleihen bzw. entsprechenden Futures gehalten werden, gegebenenfalls auch in Anlageklassen mit geringer Volatilität. Beim turnaround des Momentums des gesamtindexes wird wieder in die zehn aktien mit dem höchsten Momentum des hdax investiert.

Ein Rebalancing des Index wird wöchentlich vorgenommen. Changelogs werden nur dann erstellt, wenn tatsächlich Änderungen vorgenommen werden.

mehr anzeigen