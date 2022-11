Die Hartmanns World Selection Strategie soll in ausgewählte Aktien, ETFs und Fonds aus aller Welt investieren. Der Anlagehorizont soll langfristig sein. Einzelne Positionen können kurzfristig durch Zertifikate abgesichert werden. Grundsätzlich soll in vier Kategorien investiert werden. 1. Dauerläufer / Value Stars - Umsatzwachstum (10J) >5% - Umsatzwachstum (3Je) >5% - EBIT-Wachstum (10J) >5% - EBIT-Wachstum (3Je) >5% - Verschuldung < 4xEBIT - Max. Drawdown (10J) <-50% - Eigenkapitalrendite >15% - ROCE >15% - Renditeerwartung >10% 2. Dividendenaristokraten - Dividendenkontinuität > 10 Jahre - Durchschnittliche Ausschüttungsquote zwischen 25% und 75% - Durchschnittliche Dividendenrendite > 1% - Wachstum positiv 3. Chancen - hohes Umsatzwachstum - Zukunftsweisende Technologie / Geschäftsmodell - starke Bekanntheit / Mediale Aufmerksamkeit - starke Gründer / Investoren 4. Alternatives (Rohstoffe / REITs)