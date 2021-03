KuBo Fremde Federn

Handelsidee

Ich suchte ein Dachwikifolio mit hoher Performance und dennoch überschaubaren Risiken für mich zum langfristigen Investieren. Und habe nichts passendes für meinen Geschmack gefunden. Also: selbst machen.



Dieses wikifolio investiert ausschließlich in andere wikifolios, jedoch nicht in andere Dachwikifolios.



Für die Gewichtung der Werte im wikifolio gilt eine Matrix aus folgenden Kriterien:

-aktuelle & historische Performance

-Handeslstil des Traders

-Nachhaltigkeit

-Volatilität / max. Verlust / längste Verlustperiode

-Investiertes Kapital



Das wikifolio wird aktiv gemanagt.



Thematisch soll das wikifolio immer auf verschiedene aktuelle Trends ausgerichtet sein.



Das Minimalziel dieses wikifolios ist eine dauerhafte Performance größer 20% pro Jahr bei moderatem Risiko größerer Rücksetzer.



