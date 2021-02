kurzfristige Mischung

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Zwei mal zweistellig in der ersten Woche. Im Rahmen der Strategie der kurzfristigen Chancenausnutzung konnten in der ersten Woche 23,2 Prozent mit Drone Delivery und 11,0 Prozent mit Steinhoff generiert werden. Drone Delivery bleibt dabei anteilig im Portfolio da ich hier auch kurzfristig weiteres Entwicklungspotenzial sehe. Aufgrund der positiven Tendenz des Gesamtmarktes gab es in der ersten Woche aus meiner Sicht wenige Einstiegspunkte, weshalb ein Großteil des Startkapitals noch nicht investiert wurde. Trotz des geringen Investitionsvolumens konnte eine Gesamtperformance von+1,6% erreicht werden.