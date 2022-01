LANGLAEUFER mit SCHWUNG

Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios ist es, Aktien zusammenzustellen, die schon in den vergangenen Jahren auffallend konstant und erfolgreich performt haben, dazu ohne große Einbrüche in kritischen Börsenphasen. Es soll ein Investment entstehen, das man nicht täglich kontrollieren muss. Meine Lehrmeister waren und sind die Tradingbrothers, die ich aber nicht auf eine allzu bequeme Weise nur kopieren will, vielmehr haben sich auch meine in über 20 Jahren Börsentätigkeit weiterentwickelten Sichtweisen und Methoden bewährt, die nach meinen Vorstellungen gefiltert zur Depotzusammenstellung führen.

Zusätzlich bin ich Mitglied in einem kleinen Kreis von aufmerksamen Investoren (und ebenfalls wikifolio-Mitgliedern), die hervorragende Kenntnisse in Bereichen wie Mathematik, Statistik, besondere Branchenkenntnisse, Börsenpsychologie, dazu langer Erfahrung, wo wir uns immer wieder kritisch beleuchten.

Das Depot soll 15 Werte enthalten, für die Performance wird angestrebt, die großen Indizes zu übertreffen. Allerdings wird Spektakuläres nicht schon am ersten Tag zzu sehen sein, aber bedenken Sie, eine Jahresperformance von 18% verdoppelt das Depot in ca. 4 Jahren, bei 24% schon in 3 Jahren... mehr anzeigen