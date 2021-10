Momentum Driven

Handelsidee

Generierung überdurchschnittlicher Renditen durch aktives Portfoliomanagement.



Die Auswahl der im Portfolio enthaltenen Unternehmen basiert auf fundamentalen sowie technischen Kriterien. Fundamental ist dabei elementar, dass die Aktien einen gesunden, wachsenden Eindruck vermitteln und aufgrund des Geschäftsmodells gute Zukunftsaussichten aufweisen.



Schwerpunkte liegen in der Auswahl von deutschen Small und Mid Caps. Nationale sowie internationale Mid & Large Caps werden dabei nicht ausgeschlossen.



Die Dauer des Investments richtet sich nach dem Grund der Aufnahme. Ist es die Folge einer technischen Formation für einen kurzfristigen Trade, so kann die Haltedauer entsprechender Natur sein. Folge ich einem Trend so kann die Position dauerhaft offen bleiben.



Die Größe der Positionen soll zwischen 5% und 20% liegen. Übergewichtungen sollen ausgeschlossen werden.



Hebelprodukte dienen ausschließlich der Sicherung des Portfolios.