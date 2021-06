Thema Zukunft

Handelsidee

Bei diesem Portfolio steht der langfristige Vermögensaufbau im Vordergrund ,welcher über ein Investment in zukunftsträchtige Bereiche erreicht werden soll. Dafür werden Aktien und ETF's aus den Bereichen der Digitalisierung, Robotic und Automatisierung sowie dem Gesundheitssektor gehalten. Des Weiteren werden die Bereiche Mobilität und Blockchain abgedeckt. Sollten sich weiterer Branchen als besonders für die Zukunft wichtig erweisen, werden diese mit in diesem Portfolio hinzugefügt.

Die Aktien werden auf Grundlage ihrer Branchentätigkeit und Wichtigkeit für diese Branche ausgewählt. In einer fundamentalen Analyse sollen Aktien mit besonders großen Wachstumspotenzial in den oben genannten Branchen gefunden werden. mehr anzeigen