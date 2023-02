Pharma and Tech

In diesem wikifolio sollen internationale Aktien aus dem Bereich Pharma und Technologie kombiniert werden. Durch die Auswahl dieser zwei Segmente erhoffe ich mir eine Outperformance. Aktien wie die eines schnell wachsenden Technologie Werts, eine Pharmafirma mit einer vielversprechenden Pipeline oder ein Konzern mit einer starken Dividende sind für dieses wikifolio genau richtig. Die Auswahl soll sowohl auf fundamentaler Basis als auch chancenorientiert erfolgen. Damit gemeint ist, dass ein großer Konzern gut fundamental nach den Finanzkennzahlen bewertet werden kann. Ein kleineres Unternehmen, das ein neues Produkt entwickelt muss dagegen eher chancenorientiert ausgewählt werden. Seit vielen Jahren handle ich selbst mit Aktien. Ich komme beruflich aus dem Pharma-Bereich und habe hier seit über 10 Jahren die verschiedensten Entwicklungen in diesem Bereich beobachtet. Die Abläufe von klinischen Studien, die Zulassungsverfahren und Entwicklungen der Pipelines sind mir daher vertraut. Um Volatilität zu vermeiden und eine weitere Diversifikation zu ermöglichen soll die Möglichkeit bestehen in andere Produkte zu Investieren oder einen höheren Cash Anteil zu halten.