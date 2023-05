Roaring Twenties Multi Strategy

Die volkswirtschaftlichen und geldpolitischen Rahmenbedingungen bestimmen die Aufteilung in das Kernportfolio und die Satellitenportfolien. Das Kernportfolio wird dabei von einem "speziellen" Value-Ansatz getrieben, der jedoch neben klassischen Growth- und Value-Aktien in Abhängigkeit von der Börsenphase auch Titel mit besonderem Bezug zu anderen Asset-Klassen wie Renten (insbesondere Finanzsektor, Immobilien), Edelmetallen / Rohstoffen und Alternativen (bspw. Bitcoin / Microstrategy oder Bitcoin Group) umfassen kann. Bei den Satellitenportfolien sollen ganz bewusst ausgewählte Chancen bei Einzelwerten genutzt werden, bei denen klare Kriterien vorliegen, dass sie ihren relevanten Index schlagen können (aussichtsreiche Branchen, Technologien, Marketing-Ansätze, Wachstum, KGV, KBV, KUV, PEG, etc.). Bei starken Preisbewegungen, deutlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und/oder individueller Einflussfaktoren der Investments können und werden ggf. Anpassungen jederzeit erfolgen. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. In der Regel soll die Basis der Entscheidungsfindung aus einem Zusammenspiel aus Fundamentalanalyse, Charttechnik inkl. Trendbestimmungsindikatoren, Elliott-Wellen-Theorie inkl. Fibonacci-Zahlen, sonstige Indikatoren- und Zyklenanalyse sowie Sentimentanalyse unter Berücksichtigung saisonaler Effekte erfolgen.