Reit-Invest

In diesem Wikifolio soll es um das Investieren in Reits gehen. Speziell soll es darum gehen, welche Anlageform in Reits am Erfolgversprechenden ist. VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF Portfolio aus den 10 größten Reits der NAREIT-Sektoren. Gleichgewichtet. Aktiv gemanagter Fonds Eine vergangenheitsbezogene Rückrechnung macht meiner Meinung nach wegen der neuen Zins- und Inflation Situation keinen Sinn. Als Startdatum habe ich den 01. Februar 2023 gewählt, da das neue Macro-Umfeld größtenteils eingepreist sein dürfte. Neben der Vorstellung der einzelnen Anlagen soll regelmäßig über die Wertentwicklung berichtet werden.