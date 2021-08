NewEco Innovators

Handelsidee

Das Wikifolio soll aus einem internationalen Aktienportfolio im Bereich der ''New Economy'' bestehen, welches sich überwiegend auf junge Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial und starker Innovationskraft konzentriert. Den Großteil der ausgewählten Titel (ca. 70%/30%) sollen daher Small u. Mid Caps darstellen, zur Glättung der Volatilität soll der übrige Teil des Portfolios mit Standartwerten besetzt werden. Bei der Entscheidungsfindung soll hauptsächlich die Fundamentalanalyse zum Einsatz kommen - die technische Analyse soll aufgrund des langen Anlagehorizonts und der angestrebten Portfoliozusammensetzung nur beim Timing von Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen zum Einsatz kommen.



Grundsätzlich werden alle Unternehmen vor dem Kauf einem ausführlichen Screening unterzogen. Gerade bei erst gestarteten Unternehmungen, mit schnellem Wachstum, ist dies mit den üblichen Bewertungskennzahlen jedoch nur unzureichend möglich. Daher sollen bei diesen Unternehmen Faktoren wie Innovationskraft und Marktposition, sowie die Einschätzung des Führungspersonals eine deutlich stärkere Gewichtung erhalten.



Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein und es soll aktives Risikomanagement betrieben werden. Um in in allen Marktphasen eine gute Performance bieten zu können und die Volatilität zu minimieren, ist auch der Einsatz von ETFs (Long- und Short) möglich. Die Investitionsquote soll zwischen 80-100% liegen - in turbulenten Marktsituationen kann sich der Cashbestand auch kurzfristig deutlich erhöhen.

