DividendenPerle Selektion

Die Handelsidee für das Portfolio ist darauf ausgerichtet, Aktien zu erwerben, die potenziell unterbewertet sind und gleichzeitig ein robustes Dividendenwachstum aufweisen könnten. Die Auswahl der Aktien basiert auf gründlicher Fundamentalanalyse, um Unternehmen zu identifizieren, die solide Geschäftsmodelle, gesunde Finanzkennzahlen und Wachstumspotenzial aufweisen. Bei der Fundamentalanalyse sollte ein besonderes Augenmerk auf das Wachstum, das Dividendenwachstum, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und weiteren qualitätssichernde Aktienkennzahlen geachtet werden. Des Weiteren würde die Auswahl auf Unternehmen mit nachhaltigem Dividendenwachstum ausgerichtet sein. Dies könnte bedeuten, dass Unternehmen bevorzugt werden, die in der Vergangenheit zuverlässig Dividenden gezahlt haben und gleichzeitig ihre Dividenden im Laufe der Zeit regelmäßig gesteigert haben. Hierbei könnten die Dividendenrendite und die Dividendenhistorie wichtige Kriterien für die Auswahl sein. Die Zusammenstellung eines solchen Portfolios würde sorgfältige Recherche erfordern, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Unternehmen nicht nur unterbewertet sind, sondern auch solide finanziert sind und langfristiges Dividendenwachstum bieten könnten. Es wäre wichtig, regelmäßig das Portfolio zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, um auf Veränderungen in den Marktbedingungen oder in den Fundamentaldaten der Unternehmen zu reagieren. Dennoch sollte ein eher langfristiger Anlagehorizont angestrebt werden. In ETFs, Fonds und Anlagezertifikate kann ebenfalls investiert werden, sofern man diese für renditeträchtig oder unterbewertet hält. Über einen längeren Zeitraum sollte der Fond- und ETF-Anteil deutlich geringer sein, als der Anteil der Aktien. EFTs, Fonds und Anlagezertifikate werden dabei nach ihrer Qualität und ihren Fundamentaldaten bewertet.