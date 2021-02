SwingTrader_Invest

Handelsidee

Handelsidee: Investment Idee beruht auf Charttechnik, Sentiment, und Saisonalität. Aber natürlich Blicke ich auch auf die Fundamental Daten. Was aber kein Kriterium darstellt kein Trade einzugehen. Es werden auch Statistische Trades eingegangen die Statistisch ein Vorteil aufweisen.



Swingtrade: kurz, mittel, oder wo auch mal über Monate (Invest) gehalten wird und nach Markttechnik entschieden und der Stopp nachgezogen wird.



Anlagekorb: es soll in Aktien und Hebelprodukte ,ETFs, Anlagezertifikate investiert werden

Fonds wurden ausgeschlossen.



Handelskriterien: es werden teilweise erhöhte Risiken eingegangen wen damit ein Statischer vorteil sich ergibt, mit starker Gewichtung in

einzelne Aktien / Hebelprodukte / ETFs



Risikominimierung: Jeder Trade wird mit einem Stoploss eingegangen der nicht mehr wie max.2,5 % von Gesamtdepot ausmacht.

Es werden nur Trading Ideen befolgt wo von vorne rein ein gutes CRV vorhanden ist.

Der Anteil einer Position, soll zur Risikominimierung möglichst nicht mehr

als 25% betragen, weiterhin wird ggf. in unsicheren Zeiten eine höhere

Cashposition gehalten.Es liegt ein großer Augenmerk den Drawdown möglichst niedrig zu halten.



Je nach dem wie schnell das Chart technische Ziel erreicht wird , wird entweder ein Teilgewinn mitgenommen oder die Position geschlossen.

K.O Zertifikate werden auch gehandelt. Da werden nur wenn die Idee nicht aufgeht max 1,5 bis 2% pro Postion von Depot eingesetzt. Es werden nur Trading Ideen befolgt wo ein gutes CRV vorhanden ist. mehr anzeigen