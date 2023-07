NOVUM TECH

Unser Technologie-Aktiendepot präsentiert ein vielschichtiges, zukunftsorientiertes Portfolio, das auf drei zentralen Pfeilern basiert: Disruption, exponentiell wachsende Märkte und führende Technologien mit unfairen Vorteilen. Disruption: Dieser Teil des Portfolios ist bestimmt durch Investitionen in Unternehmen, die innovative und bahnbrechende Technologien entwickeln. Dabei fokussieren wir uns auf Firmen, die ihre Branchen radikal umgestalten und neu definieren, und dabei das Potenzial besitzen, bestehende Marktführer zu entthronen. Wachstumsmärkte: Wir erkennen die unerlässliche Rolle von exponentiell wachsenden Märkten wie künstlicher Intelligenz, erneuerbare Energien, Biotechnologie und Quantencomputing. Die Auswahl der Aktien in diesen Segmenten zielt darauf ab, vom anhaltenden Wachstum dieser Sektoren zu profitieren. Führende Technologien mit Unfairen Vorteilen: In diesem Bereich unseres Depots wählen wir Aktien von Unternehmen, die über bahnbrechende Technologien verfügen, die ihnen einen unfairen Vorteil gegenüber ihren Wettbewerbern verschaffen. Diese Firmen haben die Fähigkeit, in ihren jeweiligen Märkten dominante Positionen einzunehmen und ihre Konkurrenz abzuschütteln. Unser dynamisches Technologie-Aktiendepot ermöglicht es Anlegern, am rasanten technologischen Fortschritt und Wachstum zu partizipieren und dabei ein ausgewogenes Risikoprofil zu wahren. Mit einer durchdachten Kombination aus disruptiven Innovatoren, boomenden Technologiemärkten und führenden Technologien mit unfairen Vorteilen streben wir nach nachhaltigem, langfristigem Wachstum.