Twelve Seasons

Handelsidee

"Sell in may and go away", eine Börsenweisheit die viele kennen dürften. Dahinter steckt das Phänomen der Saisonalität, also dass sich die Börsen in bestimmten Zeiträumen im Jahr besonders gut entwickeln, in anderen tendenziell eher fallen. Dies bildet die Grundlage dieses Wikifolios.

Für über 30 Basiswerte (Aktienindizes, Rohstoffe, Devisen, Anleihen) habe ich mit historischen Kursdaten die Monate ermittelt, in denen sich diese tendenziell besonders gut oder besonders schlecht entwickelt haben. Zum Monatswechsel werden die Positionen entsprechend geöffnet, geschlossen oder weitergeführt. Dabei werden hauptsächlich Hebelprodukte mit einem für den jeweiligen Basiswert geringen Hebel, dessen Größe an die Volatilität des Basiswerts angepasst wird (z.B. Dax ca. 2,3 , Erdgas 0,9 , USD/CHF 6,2). Durch Diversifikation bei den Basiswerten und Angleichung der Volatilitäten wird angestrebt die kurzfristige Volatilität des Wikifolios in der Größenordnung von gängigen Aktienindizes zu halten. Mittel- bis Langfristig sollen saisonale Muster und die leichte Hebelwirkung zu einer ansehnlichen Rendite führen. mehr anzeigen