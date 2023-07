Ununtrium Quality Equity Fund

Es wird jedes Quartal in 10-15 Aktien höchster Qualität investiert. Diese müssen stabil, hochprofitabel mit hohen Nettogewinnmargen sein. Die Kapitalrendite soll wachsen und die Verschuldung möglichst gering sein. Die Unternehmen haben im besten Fall auch noch einen quantifizierbaren Burggraben. Es werden aber Aktien mit zu hohem Kursumsatzverhältnis aussortiert, damit keine Überbewerteten Aktien gekauft werden. Damit sollte das Depot Value und Quality Faktoren in sich vereinen.