Seasonal Investment

Handelsidee

Ziel der Anlagepolitik dieses Wikifolio ist nicht unbedingt den Markt zu schlagen, sondern die Drawdowns moglichst gering zu halten und langfristig ein Vermögen aufzubauen.

In schwierigen Phasen am Markt ist das Portfolio in Cash, oder es wird in Bonds und Anleihen investiert.

Investitionen erfolgen überwiegend in Aktien und ETF aus den Regionen Nordamerika und Europa.

Schwerpunkt sind Unternehmen mit herausragende Marktstellung, Krisenfestigkeit, Wachstumsstärke und solide bilanzielle Situation.

Eine Beimischung von ETCs (Silber, Gold, Platin) ist möglich.

Die Haltedauer beträgt durchschnittlich 2-5 Monate. Die technische sowie die fundamentale Analyse soll vornehmlich zur Entscheidungsfindung Verwendung finden. mehr anzeigen