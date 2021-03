TOBIGTOFAIL

Handelsidee

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Welteconomie unter wenigen big Playern aufgeteilt wird.

Indizes haussieren die kleineren Börsengesellschaften hingegen werden ausgedrängt. Keine gesunde

Entwicklung aus meiner sicht, als Investor sollte man auf dieses Szenario auch reagieren.

In diesem WIKIFOLIO soll es gerada darum gehen die stärksten/Grössten Gesellschaften möglichst weltweit abzubilden.

Mittelfristig muss man als Investor m.E. dieses Szenario sicher spielen. Ich hoffe aber langfristig wird es wieder

zu einem gesunden Wettbewerb kommen, dann wird nicht mehr allein die Größe zählen auch in diesem WIKI-Folio

wird dann auch wieder die Technologie, und der Markt -Top Down entscheidend sein. Erst einmal geht es wohl

hauptsächlich um die Größe und Überlebensenergie. mehr anzeigen