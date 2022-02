Two up on Wall Street

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

ALPHABET INC.CL C DL-,001

Bei Alphabet handelt es sich natürlich um einen Giganten. Allerdings untypisch für einen Börsenschwergewicht ist Alphabet noch klar in die Kategorie des Fast Growers zu packen. In den vergangenen Jahren ist der Gewinn pro Aktie (EPS) um durchschnittlich über 37% p. a. gestiegen. Die Aktie ist derzeit zu einem KGV von ca. 25 bewertet. In einem Nullzins- wie auch in einem sich anbahnenden Niedrigzinsumfeld alles andere als teuer. Ich denke das weiteres Wachstum in dieser Größenordnung nicht zu halten sein wird. Es gibt jedoch ausreichend Raum für weiteres, allerdings höchstwahrscheinlich niedrigeres Wachstum in der Zukunft. Der Bereich Google Ads ist abhängig von der Konjunkturlage und es gibt ein gewisses Risiko, dass die Werbebudgets für Onlinewerbung (post-)Corona erstmal wieder runtergefahren werden. Jedoch hat Alphabet gerade im letzten Quartal eine mehr als gute Performance in diesem Bereich gezeigt und die gute Marktstellung vs. der Konkurrenz (u. a. Meta) unterstrichen. Ich denke gerade mit YouTube können weiter Marktanteile gewonnen werden. Auch der Gesamttrend spricht für weiteres Wachstum. Die Weltbevölkerung wächst und der Zugang zu Internet für die Weltbevölkerung wird kontinuierlich ausgebaut. Zudem verschiebt sich der Werbemarkt immer weiter hin zur Onlinewelt. Des Weiteren sehe ich Wachstumspotenzial für die Segmente Google Workspace sowie Google Cloud. Immer mehr Unternehmen nutzen zusätzlich zu Microsoft Office auch die Dienste von Google Workspace. Auch das Segment Google Cloud verzeichnet hohes Wachstum, wenn auch derzeit noch auf Kosten des Gewinns. Ich denke das die Marktstellung hier in die nächsten fünf Jahren zunehmend ausgebaut wird, die Preise erhöht werden und Profitabilität erreicht wird. Zusätzlich zu den Wachstumstreibern werden auch die massiven Aktienrückkäufe des Unternehmens den Kurs und die Bewertung der Aktie treiben. Im vergangenen Jahr allein wurden Aktienrückkäufe in Höhe von 25 Mrd. USD getätigt. Cash ist ausreichend da. Weitere Chancen für Kurstreiber sehe ich in der anstehenden Durchführung des 20:1 Aktiensplits, welches sich psychologisch auf das Kaufverhalten vieler Anleger auswirken dürfte (siehe z. B. Tesla od. Apple). Zudem gibt es immer wieder Gerüchte und Abspaltungsphantasien für einzelne Unternehmensbereiche (z. B. YouTube) um der möglichen Zerschlagung durch Kartellämter zuvorzukommen. YouTube hat im vergangenen Quartal Netflix umsatzmäßig überholt und es wird geschätzt das YouTube allein auf eine Market Cap von über eine Trillion USD kommen könnte! Hier können also zusätzliche Werte gehoben werden. Risiken möchte ich natürlich nicht außen vor lassen und gerade im Cloud Geschäft tobt gerade ein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen den Giganten. Jedoch beweist Google Cloud nach wie vor das es hohes Wachstum nachhaltig erzielt. Des Weiteren gibt es mit den Plattformen wie TikTok, Twitch, Netflix und viele mehr durchaus namenhafte Konkurrenz im Streamingbereich und könnten den Nimbus YouTube evtl. auf lange Sicht ins Marktanteile streitig machen. Ich rechne für die nächsten 5 Jahre mit einem durchschnittlichen EPS Wachstum von 20%. Damit wären wir im Jahr 2026 bei einem EPS von ca. 281 USD. Aufgrund eines niedrigeren Wachstums rechne ich auch mit einer niedrigeren Bewertung - sprich einem niedrigeren KGV in 2026. Hier veranschlage ich ein KGV von 20, was in meinen Augen schon sehr konservativ für einen hochprofitablen Fast Grower ist. Somit erhalte ich einen Kurs von ca. 5.600,- USD als fairen Wert für 2026. Diskontiert mit einem Satz von 12% ergibt das für heute einen fairen Wert von ungefähr 3.190,- USD. Die Diskontierung von 12% nehme ich deshalb vor, da ich davon ausgehe, dass der Markt im Schnitt eine Rendite von 8% p. a. erzielt. Das Risiko in einen Einzelwert zu investieren vs. einem ETF ist natürlich deutlich höher, daher erwarte ich für ein Investment in eine Einzelaktie auch eine Überrendite von mindestens 50% ggü. den jährlichen 8% als Risikoprämie. Der Kurs zum 04.02. (2.860 USD) liegt sogar unter dem von mir errechneten fairen Wert. Somit erhalte ich sogar noch einen zusätzlichen Discount von ca. 11,6% zu meinem fairen Wert. D. h. das durchschnittl. Wachstum des EPS könnte sogar nun auf 17,5% herabgesetzt werden für die nächsten 5 Jahre und ich wäre immer noch leicht unter meinem errechneten heutigen fairen Wert der Alphabet Aktie.