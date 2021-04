Herbstwind

Handelsidee

Ich möchte in den turbulenten Zeiten ein Wiki auflegen um von den Chancen am Kapitalmarkt in den inflationären Zeiten zu profitieren. Mein Hauptaugenmerk wird sich in dieser Phase auf Rohstoffaktien legen, die sich in der Historie in solchen Marktphasen bewährt hatten.

Ich werde auch Standardaktien die ich für aussichtsreich halte mit aufnehmen.

Zur Entscheidungsfindung ziehe ich wirtschaftliche Aussichten, und Charttechnik zu Grunde.

Der Anlagehorizont ist ist auf mindestens 1 eher 3 Jahre ausgelegt.

Ich werde aufgrund des Anlagehorizontes nicht täglich handeln sondern möchte an Trends partizipieren. Kurzfristige Gewinnmitnahmen genauso wie Verlustbegrenzungen schließe ich nicht aus. mehr anzeigen