Sustainibility Energy

Es wird versucht in nachhaltige Unternehmen zu investieren, die im Bereich Energie und Technik tätig sind. Das Land in dem die Firmen ihren Sitz haben ist hierbei vernachlässigbar. Gleichzeitig ist die Anlagestrategie eher mittel bis langfristig angelegt Schüler-Team 5 des JSG Nürnberg. Teilnehmer am p-Seminar Börse Hautnah vom Finance Network Ingolstadt. Muster-Portfolio zu Bildungszwecken.