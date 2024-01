BitMasters Visionary Fund

BitMaster Visionary Fund: Kombination aus Bitcoin und Mining Stocks Der BitMaster Visionary Fund ist ein innovatives Wikifolio, das darauf abzielt, Bitcoin-Investoren durch eine clevere Mischung aus Bitcoin (70%) und ausgewählten Bitcoin-Mining-Aktien (30%) zu übertreffen. Die Strategie optimiert Rendite, streut Risiken und berücksichtigt die 4-Jahreszyklen durch Halving-Events. Wikifolio-Beschreibung Der Fonds setzt auf die einzigartige Kombination von Bitcoin und Mining Stocks. Die Allokation von 70% in Bitcoin bietet Stabilität und langfristige Werterhaltung, während die 30% in Mining-Aktien zusätzliche Chancen in Marktzyklen und Volatilität schaffen. Strategie im Überblick Optimierung der Rendite durch gezielte Hebelwirkung: Kombination von Bitcoin und Mining-Aktien, um von der generellen Wertentwicklung beider Bereiche zu profitieren und gleichzeitig von spezifischen Hebelwirkungen der Mining-Branche zu partizipieren. Dynamische Risikosteuerung: Bewusste Integration von Mining-Aktien als Chance, aktiv auf Marktzyklen zu reagieren und das Risikoprofil des Portfolios anzupassen, anstatt die Volatilität als reines Risiko zu betrachten. Berücksichtigung der 4-Jahreszyklen durch Halving-Events: Anpassung des Portfolios an die 4-Jahreszyklen, um von den speziellen Phasen des Bitcoin-Marktes zu profitieren. Langfristige Werterhaltung und Wachstum im Fokus: Nutzung der festen Obergrenze von Bitcoin (21 Mio.) und der langfristigen Hodl-Strategie der Mining-Unternehmen (Rücklagen in Bitcoin) als Grundlage für langfristige Stabilität und nachhaltiges Wachstum. Der BitMaster Visionary Fund bietet eine ausgewogene und innovative Investmentstrategie für Anleger, die von verschiedenen Aspekten des Bitcoin-Ökosystems profitieren möchten und vor Volatilität nicht zurückschrecken.