Buy and hold -Seneca Sustainably

Es handelt sich um ein sowohl international als auch hinsichtlich der Branchen- weitestgehend breit diversifiziertes Portfolio. Intention ist es den Buy & Hold Ansatz zu verfolgen und entsprechend werden ausschließlich Vermögenswerte in das Portfolio aufgenommen welche die höchsten Qualitätsperformance -Standards erfüllen. Für die Auswahl der Vermögenswerte sind neben den Performancedaten ebenso die Erfüllung der ESG Standards relevant. Kein Vermögenswert mit einem ESG-Risk Rating unter C wird nicht im Portfolio berücksichtigt. In einem Satz: Nachhaltige Performance durch Qualitätsunternehmen die sich Ihrer Verantwortung bewusst sind und stets durch eigenen Abtrieb die eigenen ESG Standards optimieren.