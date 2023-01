Ziel des Wikifolios “Cradle 2 Cradle“ (Wiege zu Wiege) soll die Investition in Aktien von Unternehmen sein, deren Produkte und Dienstleistung zum Ziel haben, den globalen Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Steigende Rohstoffkosten und die gravierenden Folgen für die Umwelt bei der Förderung und Gewinnung von Rohstoffen könnten einen dauerhaften Trend hin zu einer Kreislaufwirtschaft bedeuten. Der Fokus liegt auch auf Unternehmen die „Zugang as a Service“ oder „Performance as a Service “ anbieten. Die Verschiebung der Wertschöpfung zur Dienstleistung weg vom Produkt, könnte ein wesentlicher Treiber, hin zu einer Kreislaufwirtschaft, sein. Kauft beispielsweise ein Kunde nicht mehr eine Waschmaschine, sondern lediglich Waschgänge, hätte der Hersteller ein sehr großes Interesse daran, den Lebenszyklus seiner Produkte maximal zu verlängern und Komponenten austauschbar, updatebar und wiederverwertbar zu gestalten. Rund um eine Kreislaufwirtschaft können zahlreich neue Geschäftsmodelle entstehen. Eine breite und ausgewogen Auswahl von etablierten Unternehmen aber auch jungen, besonders innovativen und disruptiven Unternehmen soll ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken gewährleisten. Es wird ausschließlich in Einzelaktien investiert. Entscheidend bei der Auswahl der Aktien ist die fundamentale Analyse, der Anlagehorizont beträgt 5-10 Jahre.