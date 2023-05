climate-friendly selection

Der Weltklimarat (IPCC) geht in ihrem fünften Sachstandsbericht geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung eines Landes um zwei bis drei Prozent steigen kann und gleichzeitig das Temperaturlimit von weniger als zwei Grad eingehalten werden kann, vorausgesetzt wird der Einsatz von „Carbon Capture“ aus, welche die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre vorsieht (eine in der Praxis nur sehr begrenzt er. Vor dem Hintergrund Rezessionsgefahr soll ein portfolio eingerichtet werden, mit welchen dem Klimawandel begegnet werden kann. Vor allem Aktien (weltweit) aus den Themenbereichen erneuerbare Energieträger, Carbon Capture, Geothermie, Wärmepumpen, grüner Wasserstoff, Energieeffizienz, Photovoltaik, Windkraft, synthetisches Gas, Netzbetreiber, Energiespeicherung, nachhaltige Landwirtschaft, Elektromobilität, Kreislaufwirtschaft, Solarthermie etc.. Es sollen überwiegend Aktien (mittelfristig bis langfristig) ins Portfolio aufgenommen werden. Ebenso können ausgewählte ETFs, Fonds und Anleihen (kurz bis mittelfrisitg) ins portfolio aufgenommen werden, und wenn sie thematisch sinnvoll entsprechen. Als Auswahlkriterien sollen vor allem fundamentale Kennzahlen und deren Analysen herangezogen werden. Letztendlich soll jedoch immer eine positive Auswirkung auf den Klimawandel zu Grunde liegen.