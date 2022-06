Qualitaet als Basis

In diesem Wikifolio soll vorwiegend in Aktien investiert werden. Zur Diversifikation kann auch in Rohstoffe/Edelmetalle investiert werden. Ein wesentlicher Anteil sollen Aktien aus der Schweiz ausmachen. Dieser Anteil soll mindestens 30% betragen. Die Haltedauer der Titeln im Wikifolio soll mittel bis langfristig sein. Die Haltedauer kann aber auch kürzer ausfallen. Es sollen immer auch defensive Titel gehalten werden um das Risiko zu minimieren. Zwecks Risikomanagement sollen in der Regel min 20 Titel aber nicht mehr als 40 Titel gehalten werden. Es dürfen max 20% des Kapitals in einen Titel investiert werden. Steigt ein Titel durch Kursgewinne über den Wer von 20% des Portfolios muss der Titel oder Teile davon nicht verkauft werden. Der Bargeldanteil soll 20% möglichst nicht überschreiten. Das Ziel ist <5% in Bargeld zu halten. Der Anteil kann in unsicheren Marktlagen erhöht werden. Auch Gewinne können so gesichert werden. Cash Bestände sollen die Möglichkeit geben bei Chancen wieder günstiger zukaufen zu können.