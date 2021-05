Cloud Computing Technology

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Unternehmen investiert werden, die vom Trend Cloud Computing langfristig profitieren werden. Es wird nicht nur in Softwareunternehmen investiert! Dieses Wikifolio soll mindestens 20 Positionen beinhalten und eine Position soll nicht größer als 15% sein. Es wird NICHT mit Hebelprodukten gehandelt. mehr anzeigen