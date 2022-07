Deutsche Comeback Unternehmen

Rein technisch basiert wird in in Werte der 3 deutschen Indizes (DAX, MDAX, SDAX) investiert bei denen ich auf Grundlage technischener Analysen ein "Comeback" erwarte. Mit Comeback ist mindestens eine Kurssteigerung von 100% gemeint. Einstiegs- sowie Zielkurs sind für alle den Indizes zugehörigen Unternehmen pre-Invest bekannt. Es wird gehalten bis der Zielkurs erreicht ist. Angestrebt wird in 12-20 Werte mit je 4-6,25% investiert zu sein. Wichtig: hierbei handelt es sich um ein Portfolio in dem starke Drawdowns zu erwarten sind, es ist auch möglich das einige Unternehmen nach dem Invest Insolvenz anmelden (müssen). Die Rendite-Chance überwiegt meiner Einschätzung nach jedoch.