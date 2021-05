Zeitenwende disruptive Titel

Handelsidee

Es werden Titel ausgesucht, die neue und vielleicht auch revolutionäre Geschäftsmodelle haben.

Viele der ausgewählten Titel wurden von den Mitgliedern im Börsenblog Mr Market vorgestellt und diskutiert.

Alle Werte haben wegen ihres besonderen Geschäftsmodells Potential für die Zukunft. Die Hoffnung besteht, daß sich der eine oder andere Titel zu einem Weltunternehmen entwickelt. Dafür wird in jedoch in Kauf genommen, daß sich auch einige Titel extrem schlecht entwickeln

Es erfolgen daher wenig Umschichtungen, denn die neuen Titel, zum Teil IPO’s ,sind extrem volatil und schlecht laufende Titel werden erst entfernt, wenn sich zeigt, daß des Geschäftsmodell nicht trägt.

Anderseits hofft man, daß sich, in diesem Venture Rübenbeet , so etwas wie diese amerikanische Autofirma mit dem „T“ entwickelt.

